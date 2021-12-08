Сегодня, 8 декабря, завершили свою четырехматчевую серию домашних матчей в КХЛ хоккеисты челябинского «Трактора». Южноуральцы не смогли обыграть питерский СКА, у которого выигрывали в последний раз на своем льду пять лет назад, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Игра началась с минимальным игровым преимуществом СКА. Питерцы с первых минут «нагрузили» нашего вратаря Романа Вилла бросками, но голкипер «Трактора» смог выстоять и сохранить ворота сухими. В игре преимуществом владели то хоккеисты «Трактор», то СКА. «Черно-белые» смогли создать пару опасных моментов у ворот гостей, однако счет так и не был открыт. Итог первого периода — 0:0.
Команды играли аккуратно, выжидая ошибок соперника. Во втором периоде первыми этим воспользовались гости, которые открыли счет. Антон Бурдасов вывел СКА вперед — 0:1. Челябинцы много в этом отрезке удалялись, поэтому «черно-белых» играть в своей зоне. За минуту до сирены защитник «Трактора» Сергей Телегин допустил ошибку при передаче, чем воспользовался Данила Моисеев, отправив шайбу в пустой угол ворот Романа Вилла — 0:2.
В заключительном отрезке питерцы довели преимущество до трех шайб — отличился Кирилл Марченко. До финальной сирены Виталий Абрамов смог поразить ворота Ларса Юханссона — 1:3. После заброшенной шайбы «черно-белые» попытались устроить штурм ворот СКА, но помешало удаление. Большинством воспользовались «армейцы», дубль оформил воспитанник «Трактора» Антон Бурдасов — 1:4. «Черно-белым» не удалось взять реванш за поражение в Санкт-Петербурге.
«Трактор» завершил 4-матчевую домашнюю серию. Следующую игру южноуральцы проведут 11 декабря на выезде против «Сибири».
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