Хоккеисты челябинского «Трактора» уступили «Барысу» в чемпионате КХЛ

Южноуральцы в гостевом поединке проиграли со счетом 1:3

Сегодня, 13 сентября, челябинский хоккейный клуб «Трактор» завершил гостевое турне в чемпионате КХЛ. Южноуральские хоккеисты уступили «Барысу» из Нур-Султана о счетом 1:3. Единственную шайбу в составе «черно-белых» забросил Теему Пулккинен, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



В первом периоде челябинцы владели шайбой, однако из-за ошибок пропустили две шайбы. Счет в матче открыл Линден Вей. Несколько минут спустя Кирилл Савицкий удвоил преимущество «Барыса». В конце первого периода «Трактор» смог реализовать большинство усилиями Теему Пулккинена.



Во втором игровом отрезке подопечные Анвара Гатиятулина усилили давление на ворота Никиты Бояркина. Несколько минут челябинцы контролировали шайбу в зоне хозяев, но безуспешно. В Заключительном периоде гости сумели сравнять счет, но после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот. «Трактор» продолжил атаковать, в одном из выпадов хозяев спасла штанга.



На последних минутах тренерский штаб челябинцев заменил Илью Проскурякова на шестого полевого. Точку в матче поставил Линден Вей, поразивший пустые ворота — 1:3. Следующий матч «черно-белые» сыграют в Челябинске 16 сентября против «Нефтехимика».

