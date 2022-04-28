Хоккеисты челябинского «Трактора» сыграют против сборной России

Национальная команда будет проводить матчи с клубами КХЛ

«Хотим, чтобы поднять интерес, играть в разных городах России. В Новосибирске, в Омске и так далее. Будем собирать в сборную России лучших хоккеистов и играть против клубов — «Ак Барс», «Сибирь», «Авангард», «Трактор» и так далее. Думаю, будет большой интерес. Не сомневаюсь, что ни одного билета не останется, потому что нечасто в городе выступают лучшие хоккеисты страны»,

— заявил президент ФХР Владислав Третьяк.