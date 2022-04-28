Руководство Федерации хоккея России (ФХР) будет проводить матчи между сборной России и клубами КХЛ в регионах страны. Об этом заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
«Хотим, чтобы поднять интерес, играть в разных городах России. В Новосибирске, в Омске и так далее. Будем собирать в сборную России лучших хоккеистов и играть против клубов — «Ак Барс», «Сибирь», «Авангард», «Трактор» и так далее. Думаю, будет большой интерес. Не сомневаюсь, что ни одного билета не останется, потому что нечасто в городе выступают лучшие хоккеисты страны», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
Напомним, что Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения чемпионата мира 2023 года. Также Международная федерация хоккея отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации на неопределенный срок.
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