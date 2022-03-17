Хоккеисты челябинского «Трактора» уступили «Салават Юлаеву» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Южноуральский клуб уступил с минимальным счетом на своей площадке — 0:1

Сегодня, 17 марта, стартовал второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. Хоккеисты челябинского «Трактора» на своем льду уступили с минимальным счетом уфимскому «Салават Юлаеву» — 0:1. Единственную шайбу в матче забросил Степан Санников в дебюте второго периода, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Уфимский клуб — неудобный соперник для «черно-белых». Наша команда уступила в последних пяти играх «Салават Юлаеву» с общим счетом 5:19. В нынешнем сезоне челябинцы уступили на своем льду сопернику со счетом 1:6.

Первый период прошел на одном дыхании, практически без пауз. Команды начали осторожно, словно прощупывая слабые места в стане соперников. Небольшое территориальное преимущество захватили хозяева льда. Они чаще владели шайбой, действовали в позиционном нападении, однако до реальных угроз дело не доходило.

Пожалуй, лишь в середине периода команды создали первый по-настоящему опасный момент для взятия ворот. Быстрый вход в зону челябинцев дал возможность выйти на ударную позицию Виталию Кравцову. Форвард бросил хлестко и точно в угол, но Александр Шарыченков был на чеку.

«Салават Юлаев» действовал строго от обороны, предпринимая редкие вылазки в зону «черно-белых». Челябинцы старались не рисковать — при потере шайбы в чужой зоне моментально перестраивались, активно играя в высокий прессинг. К исходу первой двадцатиминутки на хорошую ударную позицию вышел Максим Шабанов, но снова голкипер уфимцев был надежен. Он же отвел угрозу за несколько секунд до конца первого периода, когда Ник Бэйлен бросал в упор с правого фланга.

В дебюте второго периода стало тревожно — гости открыли счет в матче. С передачи воспитанника челябинского хоккея Владислава Картаева отличился Степан Санников. Эта шайба придала уфимцам уверенности: команда заиграла раскованнее, уверенней в своих силах. И до предела упростила игру, сделав акцент на надежные действия в обороне.

Челябинцы, как показалось, на некоторое время оказались в оцепенении, обнаружились проблемы со входом в чужую зону. Они вроде и старались нащупать свою игру, действовать в давление, но «Салават Юлаев» к этому был готов. За весь период «черно-белые», пожалуй, лишь раз имели возможность сравнять счет, но Лоуренс Пилут несколько затянул с решением развития атаки, хотя мог решать эпизод сам. Скорее гости могли увеличить отрыв в счете, когда под занавес периода дважды в упор Романа Вилла расстреливали Александр Кадейкин и Виктор Тихонов. К счастью, голкипер «Трактора» спас команду.

В третьем периоде хозяева, загнанные в угол, вынужденно пошли в атаку, нужно было забивать. Но клуб из Башкортостана продолжал играть с оглядкой на оборону, предельно плотно и не давая соперникам пространства для маневра. В середине периода, наконец, произошло первое удаление. Челябинцы в большинстве создали как минимум три реальные возможности сравнять счет в матче, но шайба упорно не шла в ворота.

Спустя пару минут «Трактор» получил еще одну возможность для реализации численного большинства. Но вновь не сложилось, вместо этого пропустил контратаку, в которой форвард уфимцев Данил Башкиров мог ставить точку в матче — Роман Вилл выручил нашу команду.

«Салават Юлаев» выдержал натиск, так и не дав «черно-белым» распечатать свои ворота. 0:1 — «Трактор» уступает уфимскому клубу в шестой раз подряд и с поражения начинает серию. Послезавтра, 19 марта, команды проведут повторный поединок в Челябинске.