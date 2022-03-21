Сегодня, 21 марта, хоккеисты челябинского «Трактора» в гостевом поединке уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом — 1:3. Единственную шайбу в составе челябинцев забросил Томаш Гика. Южноуральцы проигрывают в серии 1-2, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
В Челябинске команды обменялись победами. В первой игре сильнее были уфимцы (1:0), во втором поединке «черно-белые» взяли реванш (4:1). После чего серия переехала в столицу Башкортостана, где коллективы проведут две игры и снова вернутся в Челябинск.
Начало матча показало, что хозяева не будут отсиживаться в обороне. Подопечные Томи Ламса сыграли от атаки. Но «черно-белые» отвечали и регулярно заставляли вступить в игру голкипера хозяев Александра Шарыченкова. Однако, счет в матче открыли именно хозяева. Через несколько минут «Трактор» получил большинство, но многочисленные атаки не принесли успехов команде.
Второй отрезок начался с удаления «Трактора», которое реализовал «Салават Юлаев» и удвоил преимущество. «Черно-белые» половину периода провели в обороне. За четыре минуты до сирены началась череда удалений, как в составе уфимцев, так и у челябинцев. В результате этого Томаш Гика в меньшинстве убежал к воротам Александра Шарыченкова и отыграл одну шайбу.
В третьем периоде «Трактор» пошел на штурм, однако хозяева надежно и грамотно сыграли в обороне. «Черно-белые» имели несколько возможностей сравнять счет, но не хватило точности в завершении атак. За две минуты до конца «Трактор» получил большинство и заменил вратаря на шестого полевого игрока, но безуспешно. В концовке встречи «Салават Юлаев» забросил третью шайбу в пустые ворота и поставили точку в этом матче.
Южноуральцы проигрывают в серии 1-2. Послезавтра, 23 марта, в Уфе состоится четвертый матч.
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