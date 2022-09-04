Хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели второе поражение подряд в чемпионате КХЛ

На своей площадке челябинцы уступили ярославскому «Локомотиву» — 0:4

Сегодня, 4 сентября, челябинский хоккейный клуб «Трактор» потерпел второе поражение подряд в чемпионате КХЛ. На своей площадке челябинцы уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 0:4. Это первое за четыре года домашнее поражение от «железнодорожников», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



Стартовый период встречи прошел с преимуществом «Локомотива». Челябинцы получили удаление в середине первого периода, чем воспользовались гости и открыли счет в матче. Спустя несколько минут «железнодорожникам» удалось удвоить свое преимущество. После второй шайбы тренерский штаб «Трактора» заменил Эмиля Гарипова на Сергея Мыльникова, для которого этот матч стал вторым в КХЛ.



Во втором периоде челябинцы сумели перехватить инициативу. Дважды ярославцы нарушили правила, но «черно-белые» не смогли реализовать большинство. Гости своим моментом воспользовались. После затяжной атаки преимущество «железнодорожников» укрепил Александр Елесин. В заключительном отрезке игры «Локомотив» реализовал удаление Петра Хохрякова — отличился Максим Шалунов. По итогу поражение от команды Игоря Никитина со счетом 0:4.



Следующий матч «черно-белые» также проведут на домашней арене. 6 сентября к «Трактору» приедет «Автомобилист» из Екатеринбурга.

