Сегодня, 14 февраля, хоккеисты челябинского «Трактора» уступили в гостевом поединке чемпионата КХЛ хабаровскому «Амуру». Подопечные Алексея Заварухина не смогли взять реванш у «тигров» за вчерашнее поражение. На выезде «черно-белые» уступили со счетом 2:4, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Первыми счет в матче открыли челябинцы. Сергей Телегин бросил от синей линии, застав врасплох вратаря хозяев Игоря Бобкова. Для защитника «черно-белых» эта шайба стала шестой в текущем сезоне. Однако семь минут спустя Ян Дрозг сравнял счет — 1:1.
Во втором периоде хозяева, благодаря усилиям Станислава Бочарова и Владислава Барулина, вышли вперед — 1:3. Южноуральцы постарались вернуться в игру, но многочисленные атаки не принесли результата. В заключительном отрезке матча команды обменялись заброшенными шайбами, у «тигров» отличился Владислав Барулин, а в составе «Трактора» Чарльз Робинсон.
«Немного проиграли сопернику в движении. „Амур“ был чуть быстрее, выигрывал нейтральные шайбы, этого нам не хватило. Это последствия физического состояния. Но мы не должны обращать на это внимание. Нужно показывать тот хоккей, который нам приносит успех. Мы сегодня играли неправильно. Психологически давит, что у нас серия поражений. Будем работать и набирать очки», — рассказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
Следующие две игры «Трактор» проведет 16 и 18 февраля во Владивостоке против «Адмирала».
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! Зеленая передача Наше утро Южный Урал в историях Происшествия Телефакт. Миасс Весь спорт ГидForSpeed О здоровье Специальный репортаж Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Дипломатическая миссия О людях СВОи герои В поисках самоцветов Уралым Дикий Урал Как тебе такое, Илон Маск? Обмани Дарвина Прими меня таким Свободный лед Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Память народа Политические дебаты Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города Губернатор74.РФ Просто бизнес Новый год вот-вот Согрина против мифов