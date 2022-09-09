Сегодня, 9 сентября, челябинский хоккейный клуб «Трактор» потерпел третье поражение в чемпионате КХЛ. «Черно-белые» в гостях уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3. У челябинцев отличились Антон Бурдасов и Максим Шабанов, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
После победы над «Автомобилистом» тренерский штаб челябинцев внес три изменения в стартовый состав — вместо Евгения Кулика вышел Александр Шепелев, вернулись на лед Владимир Ткачев и Алексей Потапов. Александр Подкорытов и Егор Фатеев не попали в заявку на игру.
«Черно-белые» усилиями Антона Бурдасова открыли счет в матче уже на первой минуте. После взятия ворот уфимцы перехватили инициативу, заработав два удаления. Со второй попытки хозяева смогли отыграться и взять инициативу в свои руки. Во втором отрезке ситуация повторилась. Максим Шабанов вывел челябинцев вперед, однако спустя 26 секунд хозяева вновь сравняли счет.
На закате периода уфимцы не реализовали большинство в формате «5×3». Спецбригада меньшинства «Трактора» выдержала натиск «Салавата Юлаева». В начале третьего периода Александр Хмелевский вывел «Салават Юлаев» вперед. «Трактор» постарался перехватить инициативу и отыграться, но уфимцы сыграли по счету и довели дело до победы.
«Подвела игровая дисциплина. В тактическом плане наделали ошибок, особенно в средней зоне. Нахватали ненужных удалений, которые повлияли на результат матча. У нас команда стала другая. У некоторых ребят в прошлом сезоне были другие роли. Им нужно время, чтобы они в себя поверили. В предсезонке сложно найти эффективные сочетания. В летних играх нет такого накала. Ищем моменты, нужна сыгранность. Сделаем работу над ошибками, подумаем над составом», — прокомментировал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Следующий поединок «Трактор» сыграет 11 сентября в гостях против «Сибири».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес