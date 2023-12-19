Сегодня, 19 декабря, хоккейный клуб «Трактор» одержал победу в уральском дерби в чемпионате КХЛ. В гостях «черно-белые» в овертайме обыграли «Автомобилист» со счетом 3:2. В составе южноуральской команды шайбы забросили Виталий Кравцов, Максим Шабанов и Антон Бурдасов, передает корреспондент ИА «Первый областной».
В матче против «Автомобилиста» в состав челябинцев вернулись защитники Виктор Антипин и Сергей Телегин. В воротах вышел Зак Фукале. Начало поединка в Екатеринбурге осталось за челябинцами. «Черно-белые» создавали много опасных моментов у ворот хозяев. Хороший момент для взятия ворот имел Егор Попов, но форвард «Трактора» не реализовал выход один на один.
Во втором отрезке матча обе команды воспользовались удалениями соперников. Сначала форвард «Автомобилиста» Сергей Широков открыл счет в матче. Однако под конец периода нападающий челябинцев Виталий Кравцов мощным броском восстановил равенство на табло — 1:1.
В заключительном периоде Ник Эберт в большинстве вновь вывел хозяев льда вперед. Еще и в концовке матча удаление заработал форвард Антон Бурдасов. Но спас челябинцев от поражения Максим Шабанов, который на последних минутах основного времени перехватил передачу в меньшинстве, убежал один на один с голкипером и сравнял счет — 2:2. Встреча продолжилась в овертайме, где Антон Бурдасов поставил точку точным броском под перекладину — 3:2.
«Ребята сегодня показали хороший хоккей. Моменты, которые мы задумывали и пытались реализовать, они получались. Единственное — дважды пропустили в меньшинстве. Чуть не доработали. Большинство сегодня хорошо сработало. Парни молодцы. Двигаемся дальше», — рассказал после игры главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
Следующий поединок хоккеисты «Трактора» проведут 21 декабря. В гостях челябинцы сыграют против «Динамо» из Москвы.
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