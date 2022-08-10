Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали вторую победу на мемориале Ромазана в Магнитогорске

Южноуральцы обыграли «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 4:2

Сегодня, 10 августа, хоккеисты челябинского «Трактора» одержали вторую победу на мемориале Ромазана в Магнитогорске. Южноуральцы обыграли «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 4:2, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



Первый период встречи в Магнитогорске остался за «черно-белыми». Подопечные Анвара Гатиятулина сумели дважды огорчить голкипера «Автомобилиста». Счет открыл Александр Шепелев. Спустя четыре минуты екатеринбуржцы сравняли счет — 1:1. Выйти вперед челябинцам удалось на последней секунде периода. Отличился Сергей Телегин.



Во второй двадцатиминутке «черно-белые» продолжили владеть инициативой, что привело к серии удалений в составе «Автомобилиста». Челябинцы игрой в большинстве воспользовались — Тему Пулккинен удвоил преимущество «черно-белых». Однако игрокам «Автомобилиста» удалась контратака, в результате которой Владимир Кузнецов отличился в меньшинстве. На закате периода после сольного прохода в формате 4×5 шайбу забросил Кирилл Капустин — 4:2.



В третьем периоде подопечные Анвара Гатиятулина сыграли по счету, сохранив преимущество в две шайбы. «Черно-белые» одержали вторую победу на турнире в Магнитогорске. Следующий матч челябинцы проведут 11 августа против хабаровского «Амура».

