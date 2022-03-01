Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали волевую победу в стартовом матче плей-офф Кубка Гагарина

На своей площадке южноуральский клуб в драматичном поединке выиграл у «Нефтехимика» — 4:3

Сегодня, 1 марта, стартовал плей-офф Кубка Гагарина. Челябинский «Трактор» в первом раунде плей-офф одержал волевую победу над «Нефтехимиком» из Нижнекамска, трижды проигрывая в счете. Решающую шайбу за две с небольшим минуты до конца третьего периода забросил форвард «черно-белых» Никита Тертышный.

Первый период встречи прошёл с небольшим преимуществом гостей, сообщается на официальном сайте ХК «Трактор». Уже на второй минуте поединка нижнекамцы заработали большинство, но реализовать его не смогли. Ближе к экватору двадцатиминутки «черно-белые» отодвинули игру от своих ворот. Однако на закате первой трети поединка зрители увидели гол — отличился форвард «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко.

Во втором отрезке игры челябинцы сумели перехватить инициативу, что заставило гостей удаляться. В одной из атак Ник Бэйлен заработал на себе два удаления. «Трактор» должен был забивать и сделал это в формате «5×3» — Тему Пулккинен мощным выстрелом зажег красный свет за воротами Александра Судницина. Впрочем, несколько минут спустя уже «черно-белые» вынуждены были втроем держать оборону, но Павел Порядин все-таки реализовал большинство — 1:2. Подопечные Анвара Гатитулина недолго отставали в счёте. Ник Бэйлен в неравных составах выстрелом в «девятку» вновь сделал счёт на табло ничейным.

На старте заключительной трети матча Ансель Галимов вывел «волков» вперёд — 2:3. Спустя две минуты спецбригада «Трактора» вновь воспользовалась своим шансом — Лукаш Седлак сравнял счёт в большинстве. Командам предстояла очень нервная концовка, где лучше выглядели челябинцы. Точку в матче поставил Никита Тертышный — 4:3. «Трактор» побеждает в первом матче и выходит вперёд в серии.

Следующий поединок между командами в серии до четырех побед состоится послезавтра, 3 марта, в ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова. Начало — в 19:00.