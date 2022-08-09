Хоккеисты челябинского «Трактора» с победы стартовали на мемориале Ромазана

«Черно-белые» выиграли у магнитогорского «Металлурга» — 4:1

Сегодня, 9 августа, хоккеисты челябинского «Трактора» с победы стартовали на мемориале Ивана Ромазана в Магнитогорске. В южноуральском дерби «черно-белые» одержали победу над «Металлургом» со счетом 4:1, сообщает пресс-служба ХК «Трактора».



Первый период матча в Магнитогорске прошел на хороших скоростях. На последних минутах стартового отрезка челябинцы заработали большинство, но не смогли реализовать лишнего. Счет в матче был открыт на старте второй двадцатиминутки. Сначала Петр Хохряков вышел один на один с Эдвардом Паскуале и броском в угол зажёг красный свет за воротами «сталеваров». Спустя две минуты Алексей Бывальцев создал голевой момент для Сергея Калинина, который шансом воспользовался — 2:0.



В третьем периоде челябинцы сумели сыграть строго по счету. На закате матча преимущество «Трактора» укрепили Алексей Потапов и Сергей Калинин — 4:0. Единственную шайбу у «сталеваров» забросил Денис Зернов. Завтра подопечные Анвара Гатиятулина проведут вторую встречу на Мемориале Ромазана, соперник — «Автомобилист» из Екатеринбурга.



Завтра второй игровой день. «Трактор» сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, а «Металлург» будет экзаменовать хабаровский «Амур».

