Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали победу над действующим обладателем Кубка Гагарина

Южноуральский клуб выиграл на своем льду у «Авангарда» — 4:3

Сегодня, 2 октября, челябинский «Трактор» сыграл очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге. Наша команда одержала тяжелую и важную победу над одним из фаворитов турнира, действующим обладателем Кубка Гагарина омским «Авангардом» — 4:3.

Уже в стартовом периоде «черно-белые» создали хороший задел для победы. Залогом двух заброшенных шайб стала успешная реализация двух удалений в составе гостей. Сначала Алексей Бывальцев здорово подставил клюшку после броска Ника Бэйлена, а на закате периода Теему Пулккинен уже привычным выстрелом из левого круга вбрасывания «прошил» Шимона Грубеца — 2:0.

Однако во втором периоде «ястребы» сумели выровнять положение. С разницей в полторы минуты отличились Корбен Найт и Алексей Береглазов. Тем не менее, челябинцы сумели в этом отрезке матча все-таки выйти вперед. Вячеслав Основин и Кирилл Капустин восстановили преимущество «черно-белых» в две шайбы — 4:2.

В третьем периоде «Авангард» усилиями Наиля Якупова сократил разрыв в счете до минимума. И имел хорошую возможность спасти матч, когда за 2 минуты до конца «Трактор» остался в меньшинстве. Челябинцы выстояли, одержав сложнейшую победу — 4:3.

«Сегодня важно было победить после двух поражений на выезде. Хорошо провели первый период, сработали в большинстве. Во втором отрезке соперник стал активней играть в нападении, нам чуть не хватало движения, чтобы четче сыграть в обороне. Но смогли перестроиться после двух пропущенных шайб, создать моменты, забить и одержать победу», — констатировал после матча наставник «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Следующий матч «Трактор» проведет на своем льду 4 октября. Его соперником станет один из лидеров Западной конференции, финский «Йокерит».