Сегодня, 16 сентября, хоккеисты челябинского «Трактора» одержали первую крупную победу в новом сезоне чемпионата КХЛ. «Черно-белые» выиграли на своем льду у нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 4:0. Голкипер челябинской команды Илья Проскуряков провел первый «сухой» матч в новом сезоне, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
После поражения в Казахстане Анвар Гатиятулин вернулся к привычным сочетаниям в пятерках. В первую пару защиты вернулся Артем Блажиевский, в третью — Илья Карпухин.
Хозяева с самого начала матча завладели инициативой. На первых минутах челябинцы дважды заработали большинство. Со второй попытки «черно-белые» реализовали лишнего — отличился Сергей Калинин. Нижнекамцы старались отвечать быстрыми контратаками, но южноуральцы надежно действовали в обороне. В середине первого периода Владимир Ткачев после сольного прохода удвоил преимущество «Трактора».
«Здорово, что забили быстрые голы, потом сыграли по счету. Илюха Проскуряков сегодня отличный матч провёл. Нас подтащил, оставил в игре. Дали мы ему сегодня поработать. Надо учиться играть такие матчи. Много пропустили в конце контратак, бросков. Илья здорово подчистил. Все молодцы», — отметил капитан «Трактора» Сергей Калинин.
Второй игровой отрезок начался для челябинцев с пропущенной шайбы, но после видеопросмотра арбитры отменили взятия ворот. Позже после быстрой атаки Алексей Бывальцев укрепил преимущество «Трактора» — 3:0. Несколько минут спустя Владимир Ткачев оформил дубль.
В заключительном периоде матча челябинцы сохранили комфортное преимущество и довели дело до победы. Илья Проскуряков отразил 36 бросков и провел первый сухой матч в новом сезоне.
«Важные два очка. Непростая серия, насыщенный календарь. Важно было восстановить ребят — нам это удалось. Поначалу была заметна скованность. Сыграли хорошо по заданию. Создали моменты, забили голы и победили. Рады победе. Готовимся к следующему матчу», — рассказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Следующий поединок южноуральцы проведут у себя дома 19 сентября против омского «Авангарда».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес