Сегодня, 16 сентября, хоккеисты челябинского «Трактора» одержали первую крупную победу в новом сезоне чемпионата КХЛ. «Черно-белые» выиграли на своем льду у нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 4:0. Голкипер челябинской команды Илья Проскуряков провел первый «сухой» матч в новом сезоне, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

После поражения в Казахстане Анвар Гатиятулин вернулся к привычным сочетаниям в пятерках. В первую пару защиты вернулся Артем Блажиевский, в третью — Илья Карпухин.

Хозяева с самого начала матча завладели инициативой. На первых минутах челябинцы дважды заработали большинство. Со второй попытки «черно-белые» реализовали лишнего — отличился Сергей Калинин. Нижнекамцы старались отвечать быстрыми контратаками, но южноуральцы надежно действовали в обороне. В середине первого периода Владимир Ткачев после сольного прохода удвоил преимущество «Трактора».

«Здорово, что забили быстрые голы, потом сыграли по счету. Илюха Проскуряков сегодня отличный матч провёл. Нас подтащил, оставил в игре. Дали мы ему сегодня поработать. Надо учиться играть такие матчи. Много пропустили в конце контратак, бросков. Илья здорово подчистил. Все молодцы», — отметил капитан «Трактора» Сергей Калинин.
Второй игровой отрезок начался для челябинцев с пропущенной шайбы, но после видеопросмотра арбитры отменили взятия ворот. Позже после быстрой атаки Алексей Бывальцев укрепил преимущество «Трактора» — 3:0. Несколько минут спустя Владимир Ткачев оформил дубль.

В заключительном периоде матча челябинцы сохранили комфортное преимущество и довели дело до победы. Илья Проскуряков отразил 36 бросков и провел первый сухой матч в новом сезоне.

«Важные два очка. Непростая серия, насыщенный календарь. Важно было восстановить ребят — нам это удалось. Поначалу была заметна скованность. Сыграли хорошо по заданию. Создали моменты, забили голы и победили. Рады победе. Готовимся к следующему матчу», — рассказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Следующий поединок южноуральцы проведут у себя дома 19 сентября против омского «Авангарда».