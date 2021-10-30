Сегодня, 30 октября, хоккейный клуб «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал разгромную домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» — 5:0. Наши хоккеисты уже в самом начале матча забросили две шайбы и уверенно довели дело до победы.
Матч стартовал с двух быстрых шайб. Виталий Абрамов открыл счет на 68-й секунде встречи. Полторы минуты спустя Никита Тертышный в большинстве удвоил преимущество «Трактора». После второго взятия ворот гости заменили вратаря Тимура Билялова на Игоря Бобкова. «Черно-белые» смогли проявить характер, выстояли при игре «3 на 4». Эмиль Гарипов по ходу двадцатиминутки совершил несколько сейвов, тем самым сохранив для челябинцев преимущество по итогам стартового игрового отрезка.
Однако после уверенной игры челябинской команды в первом периоде старт второго остался за казанцами. Гости чаще владели шайбой, и гол в ворота «Трактора» мог перевернуть ход встречи. Однако челябинцы выстояли, на последнем рубеже уверенно действовал Эмиль Гарипов. За пять минут до сирены на перерыв «черно-белые» организовали идеальную атаку. Вячеслав Основин реализовал выход один на один, который увеличил преимущество «Трактора». В матче кипели эмоции, и итогом стала драка между Сергеем Калининым и Дмитрием Воронковым на закате второй трети матча.
На старте третьего периода Лукаш Седлак после блестящей передачи Сергея Телегина сделал счет 4:0. Десять минут спустя Кирилл Капустин реализовал выход «один на один» и довел преимущество «Трактора» до пяти шайб. Эмиль Гарипов сумел сохранить свои ворота «сухими». Для голкипера «Трактора» это 26-я игра «на ноль» в КХЛ.
«Рады победе. Понимали, что будет непростой матч после двух встреч на выезде. Провели работу над ошибками, уделили внимание обороне, разобрали моменты, в чем нужно прибавить. Ребята услышали, хорошо сыграли в обороне, выполняли задание с первой и до последней минуты, создали моменты хорошие, их реализовали и победили. Слова благодарности команде за самоотдачу и болельщикам за поддержку», — говорит главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Эта победа является для нашей команды одной из самых крупных в сезоне. Следующий матч подопечные Анвара Гатиятулина проведут уже послезавтра, первого ноября. К челябинцам в гости приедет «Витязь». Начало матча — в 17:00.
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