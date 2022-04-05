Сегодня, 5 апреля, в Магнитогорске состоялся второй матч финала Восточной конференции между «Металлургом» и «Трактором». «Черно-белые» в гостевом поединке одержали победу со счетом 6:4 и сравняли счет в серии 1-1, передает корреспондент ИА «Первое областное».
После первой встречи, где челябинцы уступили — 2:3, тренерские штабы команд не стали вносить изменения в звенья и на лед вышли те же хоккеисты.
Первый период прошел как на качелях, команды показали достаточно закрытый хоккей. «Трактор» старался играть на контратаках. Подопечные Ильи Воробьева атаковали аккуратно, не допуская провалов в обороне. Хорошая возможность отличиться у челябинцев была при игре в большинстве. Две минуты «черно-белые» провели в зоне «сталеваров», но со всеми бросками справился голкипер Василий Кошечкин.
На старте второго периода Альберт Яруллин передачей нашел Сергея Калинина на дальней штанге ворот «Металлурга» и капитан «Трактора» открыл счет в матче. В самой середине матча в кулачном бою сошлись Сергей Телегин и Джош Карри. Вскоре, в большинстве магнитогорцы смогли сравнять, отличился Анатолий Никонцев. Но спустя несколько минут Альберт Яруллин броском от синей линии вновь вывел челябинцев вперед, а вскоре Кирилл Капустин удвоил преимущество «черно-белых». «Сталевары» быстро отыграли один гол — отличился Егор Яковлев. Однако, до сирены на перерыв Владимир Ткачев восстановил преимущество «Трактора» в две шайбы.
На старте заключительного отрезка Владимир Ткачев в большинстве оформил дубль — 5:2. Тренерский штаб «Металлурга» заменил Василия Кошечкина на Ивана Налимова. После чего игру «черно-белых» сломали удаления. «Сталевары» дважды воспользовались большинством и отыграли две шайбы. Отличились Брэндэн Лайпсик и Николай Голдобин. Челябинцы смогли выстоять и в концовке встречи Томаш Гика поразил пустые ворота, поставив точку в этом матче — 6:4.
Следующие два поединка в серии до четырех побед состоятся в Челябинске 7 и 9 апреля. Начало в 19:00 по челябинскому времени.
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