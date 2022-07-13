Хоккеисты челябинского «Трактора» начали подготовку к новому сезону

Спортсмены вышли из отпуска и прошли медицинский осмотр

«Все хорошо, даже лучше, чем в том году. Будем сейчас готовиться к сезону. Я сам начал планомерно заниматься практически сразу после окончания прошлого сезона. Но посмотрим, сборы — это всегда тяжело, как бы ты ни готовился, все равно будет трудно. Все исследования привычны, не первый раз крутим велосипед, получаем нагрузку. Было углубленное обследование: глаза, внутренние органы — все посмотрели, все в норме. И слух, и зрение — все отлично»,

— рассказал капитан ХК «Трактор» Сергей Калинин.