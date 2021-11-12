Хоккеисты челябинского «Трактора» дебютировали в составе национальной команды на Кубке Карьяла

Сборная России уступила Финляндии со счетом 0:3

Хоккеисты «Трактора» Сергей Телегин, Виталий Абрамов и Никита Тертышный дебютировали в составе сборной России. Наши игроки вышли на лед в игре против команды Финляндии в рамках стартового матча на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу сборной Финляндии, сообщает пресс-служба «Трактора».

Сергей Телегин сыграл в первой паре защитников с Александром Никишиным. Виталий Абрамов и Никита Тертышный выступали во второй тройке нападения вместе с Артемом Галимовым.

В другом матче стартового тура этапа сборная Швеции в среду обыграла команду Чехии — 4:1. Следующий матч сборной России состоится 13 ноября против команды Швеции. Начало игры — в 17:00.