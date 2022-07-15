Хоккеисты челябинского клуба «Трактор» провели первую тренировку на льду

В занятии приняли участие 27 игроков

«Рабочая атмосфера, все в хорошем настроении, готовы тренироваться. Первый цикл, мы вышли на лёд. Утренняя тренировка больше направлена на технические элементы, чтобы ребята вкатились, почувствовали лёд, руки, ноги, шайбу, чтобы были адаптированы к основной работе, когда она начнется. Основная нагрузка — это работа на земле в вечернее время. Видно, что ребята готовились, стараются и тренируются с огромным желанием»,

— рассказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.