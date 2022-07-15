Хоккеисты челябинского «Трактора» начали первый цикл сборов подготовки к новому сезону КХЛ. В первой тренировке на льду приняли участие 27 игроков. К команде в ближайшее время присоединится финский нападающий Тему Пулккинен, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Хоккеисты проводят по две тренировки в день: утром на льду, вечером — в тренажерном зале.

«Рабочая атмосфера, все в хорошем настроении, готовы тренироваться. Первый цикл, мы вышли на лёд. Утренняя тренировка больше направлена на технические элементы, чтобы ребята вкатились, почувствовали лёд, руки, ноги, шайбу, чтобы были адаптированы к основной работе, когда она начнется. Основная нагрузка — это работа на земле в вечернее время. Видно, что ребята готовились, стараются и тренируются с огромным желанием», — рассказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Далее хоккеисты «Трактора» в рамках подготовки к новому сезону примут участие в Кубке губернатора Челябинской области (24–27 августа) и в Мемориале Ромазана в Магнитогорске (9–12 августа). Перед Мемориалом Ромазана «черно-белые» проведут два товарищеских матча в Нижнем Новгороде, где сыграют против «Торпедо».

Напомним, что южноуральским дерби стартует хоккейный Кубок губернатора. В стартовом матче турнира 24 августа «Трактор» сыграет с Магниткой. Также челябинская команда сформировала новый тренерский штаб. Южноуральскую команду покинули Виталий Ячменев и Симо Вехвилайнен.

Кроме того, компания Winline стала официальным партнером хоккейного клуба «Трактор». Соглашение рассчитано до конца сезона‑2024/2025.