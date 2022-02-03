Хоккеисты челябинского клуба «Белые медведи» победили «Сибирских снайперов» в чемпионате МХЛ

Наша команда обыграла соперников в овертайме — 2:3

Челябинская хоккейная команда «Белые медведи» в чемпионате МХЛ в гостевом матче против «Сибирских снайперов» из одержала победу со счетом 2:3, сообщает пресс-служба клуба.



Начало матча прошло под инициативой хозяев льда. На второй минуте Иван Гладких открыл счет в игре и вывел «Снайперов» вперед. «Белые Медведи» пытались сравнять счет, но атакующие действия челябинцев не принесли желаемого результата. Хозяева смогли отбиться и увеличил преимущество. На седьмой минуте Никита Григорьев забросил вторую шайбу в ворота «Белых Медведей».



Однако во втором периоде челябинцы смогли вернуться в игру. «Черно-белые» смогли забросить две безответные шайбы. Первую из забросил капитан «Медведей» Кирилл Кадышев и спустя всего 36 секунд счет стал равным. Форвард Леонид Кулишов отправил шайбу вратарю под щитки.



В третьем периоде «сибиряки» могли вновь выйти вперед. Но в формате игры «5 на 3» «черно-белые» смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности. Игра перешла в овертайм, где хозяева вновь владели инициативой, но подопечные Константина Панова добились своего. Защитник Степан Мысляев забросил победную шайбу — 3:2 победа челябинцев.



Завтра, 4 февраля, состоится повторный поединок команд. Начало — в 16:30 по челябинскому времени.

