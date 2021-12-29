Челябинская хоккейная команда «Белые медведи» в чемпионате МХЛ против «Авто» из Екатеринбурга одержала победу со счетом — 4:2, сообщает пресс-служба клуба.
В начале матча челябинцы хорошо играли в защите и не давали хозяевам развивать атаки. В нападении «черно-белые» действовали не менее уверенно. «Авто» выдержал натиск и отодвинул игру от своих ворот. Под конец первого периода екатеринбуржцы открыли счет в матче. Виктор Неучев бросил сильно и точно после выигранного вбрасывания в зоне челябинцев.
Во втором периоде «черно-белые» добились равенства на табло. Подопечные Константина Панова забросили шайбу за восемь секунд до завершения второго периода. Вадим Шавеко замкнул передачу на дальней штанге при выходе два в один.
В дебюте заключительного отрезка челябинцы остались в меньшинстве, но это не помешало Вадиму Шавеко оформить дубль. Хозяева исправили ошибку и сравняли счет в следующем большинстве. В ответ челябинцы вновь вышли вперед, Артемий Низамеев снова отметился результативной передачей, гол на счету Алесандра Рыкова. «Авто» не собирался сдаваться и сменив голкипера на шестого полевого игрока устремился на штурм челябинских ворот. Однако форвард «черно-белых» Артём Удот забросил шайбу в пустые воротам — победа 4:2.
Завтра, 30 декабря, состоится повторный поединок команд. Начало — в 18:30 по челябинскому времени.
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