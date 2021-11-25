Хоккеисты челябинского клуба «Белые медведи» дважды уступили в чемпионате МХЛ

Наша команда проиграла казанскому «Ирбису» со счетом 2:3 и 2:6

Челябинская хоккейная команда «Белые медведи» завершила двухматчевое противостояние в чемпионате МХЛ с «Ирбисом» из Казани. Вчера наши хоккеисты уступили по буллитам 2:3, а сегодня потерпели крупное поражение 2:6, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведи».



Первый матч в противостояния с «Ирбисом» для «черно-белых» складывался неплохо. «Белым Медведям» удалось навязать сопернику свою игру. Челябинцы прессинговали и не давали хозяевам спокойно начинать атаку от своих ворот. Однако казанцы сумели склонить чашу весов в свою пользу с помощью контратак. В основное время команды не смогли выявить сильнейшего. В дополнительное время казанцы владели инициативой, но челябинцы выстояли — счет остался равным. По итогам послематчевых буллитов победу одержал «Ирбис» — 2:3. В составе «черно-белых» отличились Арсений Гордеев и Всеволод Путинцев.



Во второй игре челябинская «молодежка» проиграла по всем фронтам. Казанцы на первых минутах встречи завладели преимуществом и сумели забросить быструю шайбу. Однако, хозяева не стали снижать темп и через пару минут удвоили свое преимущество. На 16-й минуте «Ирбис» увеличил преимущество до трех шайб, играя в меньшинстве. После первого перерыва зрители снова увидели три заброшенные шайбы, но на этот раз две из них были на счету «Белых Медведей». Заброшенными шайбами в составе южноуральцев отличились Александр Полушкин и Руслан Агламзянов. Но вот уже в третьем периоде «Медведи» не сумели сократить отставание, а хозяева в свою очередь отличились еще дважды. Итоговый счет 2:6, победа казанцев.



Следующие два матча «Белые медведи» проведут на домашней арене. 30 ноября и 1 декабря наша команда сыграет с «Спутником Ал» из Альметьевска. Начало матчей в 18:00.

