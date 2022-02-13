Хоккеисты челябинского клуба «Белые медведи» дважды победили «Тюменский Легион» в чемпионате МХЛ

Южноуральцы обыграли соперников со счетом 2:1 и 3:2

Челябинская хоккейная команда «Белые медведи» завершила гостевое двухматчевое противостояние в чемпионате МХЛ с «Тюменским Легионом». Вчера наши хоккеисты одержали волевую победу 2:1, а сегодня в упорной борьбе выиграли 3:2, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведи».



В первом матче «черно-белые» с первых минут завладели преимуществом. Однако «легионеры» отразили натиск. После перерыва тюменцы открыли счет в матче в результате контратаки. Медведи спустя 19 секунд сравняли цифры на табло. Бросок защитника Владислава Желобова получился неберущимся.



Под конец второго периода «черно-белые» реализовали большинство. Капитан челябинской команды Кирилл Кадышев вывел команду вперед — 2:1. В третьем периоде «Тюменский Легион» старался отыграться, но «Медведи» не позволили внести изменения в счет.



Исход второго поединка был предрешен еще в первом периоде, уже на третьей минуте Дмитрий Кандаков прицельным броском открыл счет в матче. Затем защитник Всеволод Путинцев, поразивший ворота соперника в большинстве. На 19 минуте Леонид Кулишов забросил третью шайбу.



Во втором периоде «Медведи» владели преимуществом, но забросить четвертую шайбу не сумели. Хозяева же, напротив, своим шансом в большинстве воспользовались. После заключительного перерыва «легионеры» свели преимущество гостей к минимуму. На последних минутах третьего периода хозяева сменили голкипера на шестого полевого игрока, но это не помогло. Челябинская «молодежка» одержала шестую победу подряд.



Следующие матчи «Белые медведи» проведут 16 и 17 февраля в гостях против команды «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска.

