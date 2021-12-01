Хоккеисты челябинского клуба «Белые медведи» дважды победили «Спутник Ал» в чемпионате МХЛ

Наша команда обыграла соперников со счетом 6:1 и 5:4

Челябинская хоккейная команда «Белые медведи» завершила домашнее двухматчевое противостояние в чемпионате МХЛ с «Спутником Ал» из Альметьевска. Вчера наши хоккеисты одержали уверенную победу 6:1, а сегодня в упорной борьбе выиграли в овертайме 5:4, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведи».



Первый матч для челябинцев получился ударным. В первом периоде в воротах соперника побывало три безответные шайбы. Дмитрий Киржаков открыл счет уже на 39-й секунде. Затем Егор Горбунов на 13-й минуте удвоил преимущество, бросив точно в цель с ближней дистанции. Гости действовали на контратаках и навязывали силовую борьбу. Челябинцы выстояли и отличились вновь под занавес периода.



«Спутник» стартовал во втором периоде активно. Гости проводили затяжные комбинации, каждая атака завершалась броском. Челябинцы выдержали и перевели игру в зону соперника. Во втором и третьем отрезке матча им удалось увеличить преимущество в счёте. По итогу уверенная победа «Белых Медведей» — 6:1.



Второй матч прошел в упорной борьбе. В стартовом периоде челябинцы отличились первыми. Результативную контратаку завершил точным броском Руслан Агламзянов. «Спутник» не собирался сдаваться и устремился вперед. Гости отыгрались на 15 минуте, играя в большинстве. Гости не остановились на достигнутом и закрепили успех еще одной заброшенной шайбой. Вторая четверть прошла не менее результативно, чем первая. Команды обменялись заброшенными шайбами. По итогу второй период закончился со счетом — 3:4 в пользу гостей.



В третьем периоде «черно-белые» навязали сопернику свою игру и смогли сравнять счет. Матвей Коковин подкараулил отскок и сделал счет равный на табло — 4:4. В дополнительное время «Медведи» все же вырвали победу. Алексей Савельев реализовал свой момент в выходе «два в один» — 5:4.



Следующий матч «Белые медведи» проведут 3 декабря на домашней арене против «Реактора» из Нижнекамска.

