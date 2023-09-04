Сегодня, 4 сентября, челябинский фарм-клуб «Челмет» стартовал в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги. В первом матче сезона-2023/2024 челябинские хоккеисты на своем льду уступили в овертайме пермскому «Молоту» со счетом 1:2, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

В межсезонье команды провели между собой три матча. Сначала они обменялись победами с одинаковым счетом 4:3, а на «Кубке Прикамья» южноуральцы выиграли со счетом 3:1. В первом матче нового сезоне ворота «Челмета» защищал Никита Подскребалин.

В начале матча челябинцы дважды подряд получили большинство, но реализовать его не смогли. Главными героями встречи на протяжении двух периодов были голкиперы обеих команд. В дебюте третьего периода счет в игре открыл форвард «черно-белых» Александр Рыков. Однако удержать преимущество южноуральцам не удалось. За семь минут до финальной сирены гости сравняли счет — 1:1.

В концовке «Челмет» заработал очередное большинство. Шансом хозяева не воспользовались. Игра перешла в овертайм, где за семь секунд до конца дополнительного времени Денис Дюрягин неожиданным броском принес «Молоту» победу со счетом 1:2.

«Безусловно, расстроены, что уступили. Считаю, сегодня хорошо играли, по заданию, где-то владели преимуществом. Много заработали большинства, к сожалению, плохо его реализовывали. Такие игры надо, конечно, вытаскивать, не доводить дело до овертайма», — отметил главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.
Следующий матч челябинский клуб «Челмет» проведет послезавтра, 6 сентября. На льду Дворца спорта «Юность» «черно-белые» примут ижевскую «Ижсталь».