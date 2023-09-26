Хоккеисты челябинского «Челмета» одержали вторую победу подряд в чемпионате ВХЛ. Сегодня, 26 сентября, южноуральский клуб на домашнем льду уверенно обыграл «Динамо-Алтай» из Барнаула со счетом 3:0. Лучшим игроком встречи стал форвард Илья Зиновьев. На его счету две голевые передачи и одна заброшенная шайба, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».
Обе команды расположились в середине турнирной таблице и свои предыдущие поединки у соперников выиграли. Челябинцы вырвали победу в овертайме у «Омских Ястребов», а сибиряки в гостях оказались сильнее «Южного Урала» из Орска.
«Черно-белые» быстро стартовали в матче и уже во второй смене открыли счет. Марсель Шолохов и Илья Зиновьев вдвоем взломали алтайскую оборону. На третьей минуте Шолохов броском низом поразил ворота соперника. Позже в первом периоде команды сыграли по разу в большинстве, но счет не изменился — 1:0 в пользу хозяев.
После перерыва соперники снова по одному разу имели шанс реализовать численный перевес. При игре в меньшинстве у «Челмета» был очень опасный момент. Гости увлеклись атакой, шайба катилась в чужую зону, первым на ней едва не оказался Андрей Ерофеев, но капитана опередил голкипер гостей. Тут же Семен Афонасьевский смог выйти один на один, но барнаульского голкипера переиграть не смог.
В начале заключительного отрезка «Челмет» решил исход матча. «Динамовцы» заработали два удаления подряд, что привело к игре в формате «пять на три». Челябинцы быстро реализовали двойное большинство. Андрей Ерофеев с неудобной руки забросил первую шайбу в сезоне — 2:0. На закате встречи гости старались спасти игру, но пропустили контратаку. Илья Зиновьев сделал счет 3:0 в пользу «Челмета».
«Приятно просто побеждать, приятно, что выиграли на „ноль“. Вратарь Сергей Мыльников подчищал наши огрехи. Непростой матч, хоть и 3:0. Результат сегодня был важнее, чем содержание. Доволен победой, будем готовиться к следующему сопернику», — рассказал главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.
Следующий матч «Челмет» проведет послезавтра — 28 сентября. На своем льду челябинцы примут новокузнецкий «Металлург».
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