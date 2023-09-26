Хоккеисты челябинского «Челмета» разгромили «Динамо-Алтай» в чемпионате ВХЛ

На домашнем льду «черно-белые» победили барнаульскую команду — 3:0

«Приятно просто побеждать, приятно, что выиграли на „ноль“. Вратарь Сергей Мыльников подчищал наши огрехи. Непростой матч, хоть и 3:0. Результат сегодня был важнее, чем содержание. Доволен победой, будем готовиться к следующему сопернику»,

— рассказал главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.