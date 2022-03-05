Хоккеисты «Челмета» завершили свое выступление в Кубке Петрова

Челябинский клуб проиграл «Динамо» в шестом матче со счетом 0:3

Сегодня, 5 марта, хоккеисты «Челмета» проиграли дома питерскому «Динамо» в шестом матче 1/8 финала Кубка Петрова в Высшей хоккейной лиге со счетом 0:3 и закончили свое выступление в плей-офф, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.



Первый период прошел в равной борьбе, но с небольшим с территориальным и игровым преимуществом «Динамо». Петербуржцы много времени проводили в позиционном нападении. Во втором периоде «Челмет» стал раскрываться. Выстояв на рубеже периодов в меньшинстве, челябинцы стали все чаще угрожать «динамовским» воротам. Но «черно-белые» не реализовывали свои моменты и как говорится «не забиваешь ты — забивают тебе». «Динамо» забило в меньшинстве — 0:1. У «Челмета» в меньшинстве был момент для взятия ворот, но вратарь Денис Костин спас динамовцев. Перед перерывом счет стал 0:2.



В третьем периоде «Динамо» сел в защиту. У «Челмета» было мало голевых моментов. Свой же гости использовали. Петербуржцы поставили точку в матче — 0:3. «Динамо» выиграло серию 2-4 и прошло в 1/4 финала плей-офф Кубка Петрова.

