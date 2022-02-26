Хоккеисты «Челмета» вышли вперед в серии с питерским «Динамо» в Кубке Петрова

На домашней площадке южноуральский клуб выиграл со счетом 3:2 и повел в серии 2-1

Сегодня, 26 февраля, в челябинском ДС «Юность» хоккеисты «Челмета» одержали победу над питерским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Петрова в Высшей хоккейной лиге. Победную шайбу за 19 секунд до конца третьего периода забросил Максим Шабанов.

После двух матчей в Санкт-Петербурге, завершившихся 1-1 (4:3 в пользу хозяев и 1:2 в овертайме), команды переехали в Челябинск. Сегодня прошел третий поединок между ними. Гости открыли счет в конце первого периода благодаря усилиям Ивана Петракова. В начале второго периода «динамовцам» удалось увеличить разрыв в счете — автором заброшенной шайбы стал Александр Комаристый.

Хоккеисты «Челмета» смогли найти в себе силы, чтобы исправить положение в матче. На 25-й минуте Егор Степанов сократил разрыв в счете. Он же на 15-й минуте третьего периода выравнял положение, а за 19 секунд сделал результативную передачу — автором победной шайбы стал Максим Шабанов — 3:2.

Завтра, 27 февраля, команды проведут четвертый матч в серии. После трех игр «Челмет» ведет со счетом 2-1. Начало поединка — в 17:00.