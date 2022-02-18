Хоккеисты «Челмета» в первом раунде плей-офф сыграют с питерским «Динамо»

В Высшей хоккейной лиге завершен регулярный чемпионат

В ВХЛ определились все участники плей-офф Кубка Владимира Петрова. Челябинский хоккейный клуб «Челмет» завершил регулярный чемпионат на 13-м месте и в первом раунде турнира сыграет с питерским «Динамо». Серия до четырех побед стартует 22 февраля.

Хоккеисты челябинского клуба здорово провели финишный отрезок чемпионата. Подопечные Максима Смельницкого одержали 8 побед в последних 9 матчах и досрочно забронировали себе место в топ-16 Высшей хоккейной лиги. Первым соперником южноуральского клуба в 1/8 финала Кубка Владимира Петрова станет питерское «Динамо», занявшее четвертое место в регулярном чемпионате.

Стадии серий матчей по системе плей-офф проводятся до четырех побед в каждой серии, максимальное количество матчей — семь. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой проводятся на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам регулярного чемпионата. В гостях «Челмет» сыграет с соперником 22 и 23 февраля, дома — 26 и 27 февраля, далее, если понадобится, будут проведены матчи 2, 5 и 8 марта.

ВХЛ. Кубок Владимира Петрова. 1/8 финала:

1. «Югра» (г. Ханты-Мансийск) — 16. «Барс» (г. Казань)

2. «СКА-Нева» (г. Санкт-Петербург) — 15. «Нефтяник» (г. Альметьевск)

3. «Рубин» (г. Тюмень) — 14. «Зауралье» (г. Курган)

4. «Динамо» (г. Санкт-Петербург) — 13. «Челмет» (г. Челябинск)

5. «Металлург» (г. Новокузнецк) — 12. «Горняк-УГМК» (г. Верхняя Пышма)

6. «Химик» (г. Воскресенск) — 11. «Сокол» (г. Красноярск)

7. «Лада» (г. Тольятти) — 10. «Ростов» (г. Ростов-на-Дону)

8. «Молот» (г. Пермь) — 9. «Торос» (г. Нефтекамск).