Хоккеисты «Челмета» уступили питерскому «Динамо» в Кубке Петрова

Челябинский клуб проиграл в пятом матче со счетом 1:5

Сегодня, 2 марта, хоккеисты «Челмета» проиграли в гостях питерскому «Динамо» в пятом матче 1/8 финала Кубка Петрова в Высшей хоккейной лиге со счетом 1:5. «Динамо» повело в серии 3:2, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.



Начало встречи у «черно-белых» вышло провальным. Динамовцы открыли счет уже на второй минуте встречи. В середине первого периода челябинцы смогли забросить ответную шайбу, реализовав первое большинство в матче. Но за 45 секунд до конца первого периода питерцы в меньшинстве забросили вторую шайбу и вновь вышли вперед. Во втором и третьем периоде «Динамо» забросило еще три шайбы в ворота «Челмета».



Для выхода в 1/4 финала необходимо одержать четыре победы. Следующий матч команды проведут 5 марта в Челябинске. Начало поединка — в 21:00 по челябинскому времени.

