Сегодня, 2 марта, хоккеисты «Челмета» проиграли в гостях питерскому «Динамо» в пятом матче 1/8 финала Кубка Петрова в Высшей хоккейной лиге со счетом 1:5. «Динамо» повело в серии 3:2, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
Начало встречи у «черно-белых» вышло провальным. Динамовцы открыли счет уже на второй минуте встречи. В середине первого периода челябинцы смогли забросить ответную шайбу, реализовав первое большинство в матче. Но за 45 секунд до конца первого периода питерцы в меньшинстве забросили вторую шайбу и вновь вышли вперед. Во втором и третьем периоде «Динамо» забросило еще три шайбы в ворота «Челмета».
Для выхода в 1/4 финала необходимо одержать четыре победы. Следующий матч команды проведут 5 марта в Челябинске. Начало поединка — в 21:00 по челябинскому времени.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города