Челябинский фарм-клуб «Челмет» одержал третью победу подряд в чемпионате ВХЛ. На своей площадке «черно-белые» обыграли питерский клуб «СКА-Нева» со счетом 4:3. После этой победы челябинская команда поднялась на четвертое место в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».
Лучшим новичком прошлой недели был признан вратарь «Челмета» Вячеслав Бутеец. Он сыграл в двух победных матчах, отразив 97,92% бросков при коэффициенте надежности 0,50. В одном из матчей Вячеслав оставил свои ворота в неприкосновенности. Голкипер вышел играть против «СКА-Невы» в стартовом составе.
Первый период соперники откатали без заброшенных шайб, хотя по два раза владели численным преимуществом. Голы стали забрасывать со второго периода. Счет в матче открыл Марсель Шолохов четким кистевым броском — 1:0. «Челмет» вел в счете менее минуты. Григорий Грязнов быстро сравнял счет — 1:1. В середине встречи форвард Константин Лукин укатил от защитников, объехал вратаря гостей и закатил шайбу за линию — 2:1.
В заключительной двадцатиминутке Илья Зиновьев реализовал численный перевес — 3:1. Однако буквально через две минуты «СКА-Нева» также реализовала большинство. За пять минут до сирены Егор Вдовин выстрелил верхом издали, сделал счет 4:2 в пользу хозяев. Но гости не собирались сдаваться. Сначала питерцы сократили разницу до минимума, потом меняли вратаря на шестого полевого хоккеиста, но спастись не получилось.
«Начало получилось скомканное. Потом ничего, перестроились, добавили. Начали играть в свою игру, забили голы. Немножко нервная концовка — соперник тоже не пять минут в хоккее. Хорошая игра, отличная команда нам противостояла. Здорово, что победили. Готовимся к четвертому матчу домашней серии. Обязательно нужно забирать его», — отметил нападающий «Челмета» Марсель Шолохов.
В последнем матче домашней серии «черно-белые» сыграют 21 сентября против питерского «Динамо».
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