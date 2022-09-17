Сегодня, 17 сентября, хоккеисты челябинского «Челмета» обыграли тюменский «Рубин» в чемпионате ВХЛ. Южноуральцы на домашней арене одержали победу со счетом 3:1, передает корреспондент ИА «Первый областной».
Во втором матче домашней серии тренерский штаб «Челмета» создал новую пару защитников Илья Миронов — Александр Кирпичников. Для Миронова игра с «Рубином» — дебют за челябинскую команду.
Уже в первом периоде челябинцам удалось забросить три безответные шайбы. Их авторами стали Константин Лукин, Марсель Шолохов и Илья Зиновьев. Во втором периоде «Рубин» пытался отыграться, но нарушил правила. В большинстве Александр Подкорытов не попал в пустые ворота. Тут же удаление последовало у «Челмета», которое «Рубин» реализовать не смог. Хозяева были близки к тому, чтобы одержать «сухую» победу, но за 22 секунды до финальной сирены гости забили гол престижа.
В следующем матче «Челмет» сыграет дома 19 сентября против питерского клуба «СКА-Нева».
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