Хоккеисты «Челмета» и «Металлурга» выступят в составе сборной России на зимней Универсиаде

Сергей Мыльников, Дмитрий Алексеев, Богдан Жиляков и Владислав Семин начинают подготовку к турниру

Тренерский штаб сборной России утвердил список игроков, которые в составе мужской студенческой сборной России начнут подготовку к XXX зимней Универсиаде в Швейцарии. В состав национальной команды вошли игроки «Челмета» — Сергей Мыльников, Дмитрий Алексеев, Богдан Жиляков и «Металлурга» — Владислав Семин, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



В состав команды вошли 27 игроков: 3 вратаря, 9 защитников и 15 нападающих. Тренировочные сборы стартуют 29 ноября в УТЦ «Новогорск» и продлятся до 7 декабря. После соблюдения необходимых карантинных мероприятий спортсмены приступят к занятиям на льду, в тренажерном и игровом залах.



8 декабря сборная отправится в Швейцарию. Российская команда выступит в группе А вместе со сборными Швейцарии, Чехии, Казахстана и Южной Кореи. Матчи пройдут на стадионе Bossard Arena в городе Цуг.



Расписание матчей:

10 декабря. Россия — Чехия

12 декабря. Швейцария — Россия

16 декабря. Россия — Казахстан

18 декабря. Южная Корея — Россия



Отметим, что полуфиналы пройдут 20 декабря, финал и матч за третье место — 21 декабря.

