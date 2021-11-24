Тренерский штаб сборной России утвердил список игроков, которые в составе мужской студенческой сборной России начнут подготовку к XXX зимней Универсиаде в Швейцарии. В состав национальной команды вошли игроки «Челмета» — Сергей Мыльников, Дмитрий Алексеев, Богдан Жиляков и «Металлурга» — Владислав Семин, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В состав команды вошли 27 игроков: 3 вратаря, 9 защитников и 15 нападающих. Тренировочные сборы стартуют 29 ноября в УТЦ «Новогорск» и продлятся до 7 декабря. После соблюдения необходимых карантинных мероприятий спортсмены приступят к занятиям на льду, в тренажерном и игровом залах.
8 декабря сборная отправится в Швейцарию. Российская команда выступит в группе А вместе со сборными Швейцарии, Чехии, Казахстана и Южной Кореи. Матчи пройдут на стадионе Bossard Arena в городе Цуг.
Расписание матчей:
10 декабря. Россия — Чехия
12 декабря. Швейцария — Россия
16 декабря. Россия — Казахстан
18 декабря. Южная Корея — Россия
Отметим, что полуфиналы пройдут 20 декабря, финал и матч за третье место — 21 декабря.
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