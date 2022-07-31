Хоккеисты «Белых медведей» стартуют в новом сезоне МХЛ матчами с «Толпаром»

Челябинская команда на своем льду сыграет с уфимцами 5 и 6 сентября

Руководство МХЛ обнародовало календарь первых домашних матчей сезона-2022/2023. Откроют турнир 3 и 4 сентября финалисты Кубка Харламова — питерский СКА-1946 и московская «Красная Армия». Челябинский клуб «Белые медведи» стартует домашними поединками 5 и 6 сентября против уфимского «Толпара», сообщается на официальном сайте МХЛ.

В 2021 году МХЛ представила принципиально новую схему проведения чемпионата, которая начнет действовать в сезоне-2022/2023. Количество игр сократится за счет разделения каждой конференции на два дивизиона — у команд появится больше времени на тренировочный процесс.

По результатам регулярного чемпионата-2021/2022 сформированы четыре дивизиона. Команды, занявшие в своих конференциях места с первого по девятое, сформировали дивизионы «Золотой». Команды, занявшие места ниже девятого, и новички МХЛ будут выступать в дивизионах «Серебряный». Напомним, что «Белые медведи» в минувшем сезоне заняли 9-е место и таким образом выступят в новом чемпионате в дивизионе «Золотой».

В сезоне-2022/2023 каждая команда дивизиона «Золотой» проведет по четыре матча с командами своего дивизиона (два дома и два в гостях) и по два матча с командами дивизиона «Серебряный» (один дома и один в гостях). Команды «Золотых» дивизионов, занявшие места с первого по пятое, автоматически попадают в плей-офф. Еще три путевки будут разыгрывать команды, занявшие 6,7 и 8-е места в дивизионах «Золотой», и команды, занявшие 1, 2 и 3-е места в дивизионах «Серебряный».

Места в плей-офф будут разыгрываться в сериях до двух побед, преимущество своей площадки получат команды дивизиона «Золотой». Девятые команды дивизионов «Золотой» не сыграют в плей-офф и будут в следующем сезоне выступать в дивизионах «Серебряный», победители которых, напротив, повысятся в классе.

В матче-открытия МХЛ сезона-2022/2023 сыграют финалисты прошлого сезона — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) и «Красная армия» (Москва). Игры пройдут в северной столице 3 и 4 сентября. 4 и 5 сентября первые встречи проведут еще 23 команды. Среди них и челябинские «Белые медведи». Южноуральцы в арене «Трактор» сыграют против уфимского «Толпара».

Отметим, что полный календарь чемпионата МХЛ сезона-2022/2023 будет опубликован завтра, 1 августа, в 12:00 по московскому времени.