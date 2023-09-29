Хоккеисты «Белых медведей» одержали две победы на выезде в Екатеринбурге в чемпионате МХЛ. В гостях «черно-белые» дважды победили «Авто» со счетом 3:2 и 3:1. Челябинская «молодежка» поднялась на первое место индекса силы в Восточной конференции, передает корреспондент ИА «Первый областной».
Матчем против «Авто» челябинцы открыли вторую выездную серию нового сезона. В первом поединке у челябинцев лучшим выдался стартовый период. В нем они забросили три шайбы. Первым отличился Артем Девяткин, устремившийся на добивание от синей линии. Вслед за ним вторую шайбу забросил Владислав Юсупов в большинстве, а точку поставил Егор Карбалевич. Белорусский игрок обороны записал на свой счет первую заброшенную шайбу в МХЛ.
Однако после перерыва хозяева быстро отквитали одну шайбу, разыграв «лишнего». Егор Кузьмин подкараулил отскок на «пятаке». Затем по тому же сценарию хозяева сократили отставание до минимума — Егор Кузьмин оформил дубль, играя в большинстве. В заключительном отрезке подопечные Марата Аскарова отразили атаки гостей и одержали победу — 3:2.
«Отличный матч, ударный старт. Забросили три шайбы, но потом расслабились. Во втором периоде дали сопернику почувствовать игру, он этим воспользовался. В этом большую роль сыграли удаления, нам нужно избегать таких моментов. В третьем периоде выстояли и довели матч до победы. Старались контролировать шайбу, не уходить в оборону», — рассказал Артем Девяткин.
Начало второго поединка отличалось от предыдущего. Хозяева первыми открыли счет, играя в большинстве. Константин Торопов вошел в зону «черно-белых» и мощно выстрелил под перекладину. После перерыва челябинцы имели множество шансов, чтобы сравнять счет. Однако сделать это получилось только под занавес второго периода. Челябинцы выиграли вбрасывание, последовала передача под щелчок Руслану Агламзянову — шайба влетела в верхний угол ворот.
В третьем отрезке хозяева ринулись вперед отыгрываться, но «черно-белые» дождались своего шанса. На контратаке Андрей Матюшин добил шайбу после броска Ярослава Яппарова. «Авто» на последних минутах встречи решился на штурм, сменив голкипера на шестого полевого игрока, однако челябинцы снова перехватили шайбу и Никита Екимов поставил точку в матче — 3:1.
«Для нас матчи в Екатеринбурге получились тяжелыми и напряженными. До последнего момента не было понятно, кто станет победителем, но мы проявили характер и доказали, что мы одна команда. Сегодняшняя победа далась там тяжелее из-за допущенных удалений. Важно было хорошо отработать в меньшинстве. Поймали на себя много бросков в этом отрезке игры. Также здорово в двух встречах сыграли голкиперы. Трудовые победы, которые помогут нам стать лучше. Парни молодцы», — отметил главный тренер «Белых Медведей» Марат Аскаров.
Следующие игры челябинская команда проведет 2 и 3 октября. В гостях «Белые Медведи» сыграют против уфимского «Толпара».
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города