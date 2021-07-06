Хоккеистов школы «Трактор» вызвали в молодежную сборную России

Три перспективных игрока приглашены на сборы в Сочи

Нападающие Александр Рыков, Артемий Низамеев и Никита Телегин вызваны в расположение сборной России среди хоккеистов до 17 лет. Южноуральцы пройдут вместе с другими перспективными игроками учебно-тренировочные сборы в Сочи, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Все три игрока — нападающие 2005 года рождения, воспитанники хоккейной школы «Трактор». В сезоне-2019/2020 в составе УРФО форварды стали бронзовыми призерами первенства России среди сборных федеральных округов.

В прошедшем сезоне в первенстве России среди юниоров форвард Артемий Низамеев провел за команду «Трактор-2005» 24 матча, в которых набрал 74 (36 + 38) очка. Еще Артемий сыграл две встречи в первенстве России среди юниоров 2004 года рождения, записав на свой счет две результативные передачи.

За команду «Трактор-2005» в сезоне-2020/2021 в первенстве России среди юниоров Никита Телегин провел 22 матча и заработал в них 45 баллов (27 + 18). Также на счету нападающего результативная передача в двух играх за команду «Трактор-2004».

Александр Рыков в минувшем сезоне провел 22 игры в первенстве России среди юниоров 2005 года рождения, набрав 60 очков (27 + 33). По ходу минувшего сезона Александр также принял участие в двух встречах за «Трактор-2004», отметившись двумя баллами (1 + 1).

После соблюдения всех карантинных мер сборная приступит к тренировкам. Учебно-тренировочные сборы пройдут в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Они продлятся до 26 июля, после чего команда вернется в Москву, где продолжит тренировки на базе УТЦ «Новогорск». В учебно-тренировочном сборе примут участие 34 хоккеиста.

Автор: Степан Тимощук