Тренерский штаб женской молодежной команды U18 по хоккею определился с составом на тренировочные сборы. В национальную команду вызвали хоккеисток челябинских «Белых медведиц» — форварда Марию Рулеву и защитника Софию Стафееву, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».
В УТЦ «Новогорск» уже стартовал учебно-тренировочный сбор женской молодежной сборной России. Всего в нем под руководством Александра Сырцова принимают участие 28 хоккеисток (3 вратаря, 10 защитников, 15 нападающих).
Юные хоккеистки тренируются на льду, в игровом и тренажерном залах, посещают теоретические занятия и лекции спортивного психолога. В рамках сбора женская молодежная сборная России 30 и 31 августа сыграет два контрольных матча против нижегородского «Торпедо».
Добавим, что ранее Женская хоккейная лига опубликовала календарь матчей регулярного чемпионата сезона-2023/24. В нем каждая команда проведет рекордные 42 матча. Четвертьфиналы и полуфиналы розыгрыша Кубка Женской хоккейной лиги впервые пройдут до трех побед, финал — до четырех. Стартовые встречи челябинские «Белые медведицы» проведут 18, 19 и 21 сентября на выезде в Воскресенске против «МСМО 7.62».
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