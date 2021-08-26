Хоккеистку «Белых медведиц» вызвали в молодежную сборную России

Анастасия Шабалина выступит на международном турнире в Сочи

С 14 по 19 сентября в Сочи состоится международный предсезонный турнир «Открытый кубок Женской хоккейной лиги». Тренерский штаб молодежной женской сборной России включил в состав команды нападающую «Белых медведиц» Анастасию Шабалину, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

В турнире в Сочи примут участие шесть команд: «Агидель», СКИФ, «Динамо-Нева», сборная Китая, «КРС Ванке Рэйз» и сборная России (U18). В состав последней вошла и хоккеистка местного клуба «Белые медведицы» Анастасия Шабалина.

«Конечно, удивилась вызову в сборную — не ожидала. Понятно, что я стремилась к этому и у меня была цель попасть в национальную команду. Приглашение пришло, чему я очень рада. Скоро поеду и буду доказывать, что я попала в сборную не просто так»,— поделилась эмоциями 17-летняя нападающая челябинской команды.

С 31 августа по 12 сентября девушка будет проходить тренировочный сбор в Новогорске вместе со сборной. Затем хоккеистки отправятся в Сочи, где в середине сентября пройдет «Открытый кубок ЖХЛ». Сначала команды ждет два противостояния в своих группах, после чего определятся лидеры, которые сыграют в полуфинальных и финальных играх. «Агидель» (Уфа), СКИФ (Нижний Новгород) и сборная Китая выступят в группе А. В группу В войдут команды «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург), сборная России (U18) и «КРС Ванке Рэйз» (Китай).

Напомним, предсезонные контрольные матчи «Белые медведицы» провели в Уфе против «Агидели» — оба поединка закончились не в пользу челябинских хоккеисток. К слову, в последнем противостоянии в Башкирии Анастасия Шабалина отметилась шайбой в ворота соперниц. Новый сезон в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ) стартует 5 сентября.

Автор: София Поромова