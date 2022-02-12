Хоккеистки сборной России выбыли из борьбы за медали на Олимпийских играх-2022

Наша команда в четвертьфинале уступила соперницам из Швейцарии — 2:4

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине стартовали четвертьфинальные поединки женского хоккейного турнира. Сборная России в тяжелейшем матче уступила команде Швейцарии (2:4) и выбыла из борьбы за медали олимпийского турнира.

В Пекине команды уже встречались друг с другом. В стартовом матче на групповом этапе россиянки были сильней 5:2. Во многом этот успех был достигнут благодаря хет-трику, который оформила Полина Болгарева. Однако в сегодняшнем матче она участия принять не могла — из-за положительного теста на ковид.

Тем не менее, впервые на олимпийском турнире российская команда играла в полном составе, то есть в четыре пятерки. Вошли в заявку на матч и три воспитанницы челябинской школы хоккея — Вероника Коржакова, Полина Лучникова и Оксана Братищева, а также Александра Вафина, долгое время выступавшая за челябинский «Факел».

Как и ожидалось, игра получилась равной и бескомпромиссной. В первом периоде предпочтительней выглядели россиянки. Они чаще бросали по воротам, имели больше возможностей открыть счет в матче. Однако на последнем рубеже у соперниц надежно действовала Андреа Брендли.

Во втором периоде территориальное преимущество перешло к швейцаркам. Им удалось на 35-й минуте выйти вперед, отличилась Фоби Штенц. Однако 3 минуты спустя россиянки восстановили равновесие — автором заброшенной шайбы стала Анна Савонина, а одним из ассистентов челябинка Полина Лучникова.

Ключевой эпизод в матче случился в середине третьего периода. Капитан российской команды Анна Шохина пошла на обострение, сблизилась с вратарем и хлестко бросила — шайбу вратарь соперниц отразила, но та все-таки медленно заползла за линию ворот. Увы, судьи после видеопросмотра гол отменили — ранее шайба покинула пределы площадки. И тут же последовала расплата — через минуту сборной Швейцарии удалось выйти вперед: быструю контратаку «2 в 1» точным броском завершила Доминик Рюэгг — 1:2 за 12 с небольшим минут до конца третьего периода.

Надо отдать должное россиянкам, они перестроились, стали играть агрессивней и активней в атаке, стараясь спасти матч. И за 3 минуты добились желаемого — Полина Лучникова оказалась самой расторопной на «пятачке» и сравняла счет. Увы, уже через 30 секунд швейцарки ответили — Алина Мюллер снова вывела свою команду вперед.

За две минуты до конца россиянки получили численное преимущество и имели все шансы перевести игру в овертайм. Но нанести точный и завершающий бросок не получилось — в пустые ворота швейцарки забросили еще одну шайбу. 2:4 — женская сборная России выбывает из борьбы за медали на олимпийском хоккейном турнире в Пекине.