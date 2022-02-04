Хоккеистки сборной России с победы стартовали на олимпийском турнире в Пекине

В стартовом поединке наша команда обыграла соперниц из Швейцарии — 5:2

Сегодня, 4 февраля, провели свой первый поединок на олимпийском турнире хоккеистки сборной России. В матче группового этапа подопечные Евгения Бобарико выиграли у соперниц из команды Швейцарии. Героиней поединка стала форвард питерского клуба «Динамо-Нева» Полина Болгарева, оформившая хет-трик.

Тренерский штаб сборной России включил в заявку на матч пять воспитанниц челябинской спортшколы имени Сергея Макарова: Юлию Смирнову, Александру Вафину, Оксану Братищеву, Веронику Коржакову и Полину Лучникову. Правда, все они ныне выступают за другие клубы Женской хоккейной лиги и официально зачета Челябинской области не дают.

Уже в стартовом периоде россиянкам удалось открыть счет: Екатерина Добродеева была расторопнее на пятачке. Швейцарки смогли отыграться, однако уже через 13 секунд Полина Болгарева восстановила преимущество — 2:1. Именно она и стала одной из героинь матча, забросив три шайбы в ворота соперниц.

Отметились результативными действиями и южноуральские хоккеистки. Так, у Александры Вафиной на счету две голевые передачи, у Оксаны Братищевой — одна.

Напомним, что на групповом этапе сборная России попала в квинтет сильнейших и вне зависимости от того, как завершатся ее поединки, гарантировала себе выход в плей-офф. Следующий поединок россиянки проведут против одного из фаворитов олимпийского турнира — сборной США. Игра состоится завтра, 5 февраля. Начало в 18:10 по челябинскому времени.