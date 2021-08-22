Хоккеистки сборной России с победы стартовали на чемпионате мира

В первом поединке наша команда обыграла соперниц из Швейцарии — 3:1

В канадском Калгари стартовал чемпионат мира по хоккею среди женских команд. На групповом этапе сборная России в первом поединке обыграла соперниц из Швейцарии — 3:1. В составе нашей команды выступают три воспитанницы челябинской школы хоккея — Елизавета Роднова, Оксана Братищева и Александра Вафина.

Поединок со сборной Швейцарии получился для россиянок очень сложным. В середине первого периода соперницы вышли вперед. Ключевым событием встречи стал второй отрезок матча, когда сборной России удалось сначала сравнять счет, а через 13 секунд забросить еще одну шайбу. В третьем периоде под занавес матча Мария Баталова установила окончательный счет — 3:1. Александра Вафина и Оксана Братищева записали на свой счет по одной результативной передаче.

Следующий поединок группового этапа россиянки проведут 24 августа против одного из фаворитов турнира — сборной США. В группе «А» нашей команде предстоит также сыграть с соперницами из Канады и Финляндии.

Напомним, что на чемпионатах мира женская сборная России лишь раз завоевывала медали. Произошло это в 2016 году, когда наша команда стала бронзовым призером турнира.

Автор: София Поромова.