Хоккеистки сборной России потерпели третье поражение подряд на Олимпиаде-2022 в Пекине

В заключительном матче группового этапа наша команда уступила Финляндии — 0:5

Женская сборная России по хоккею завершила групповой этап олимпийского турнира разгромным поражением от команды Финляндии — 0:5. Однако несмотря на поражение вышла в четвертьфинал и продолжит борьбу за медали.

Начали наши девушки за здравье, выиграв в стартовом поединке команду Швейцарии (5:2). И даже поражения от главных фаворитов от США (0:5) и Канады (1:6) не могли вводить в заблуждение — игра команды радовала глаз и было очевидно, что она способна бороться за медали Пекина-2022. Поединок с Финляндией спустил болельщиков российской команды с небес на землю.

Уже в стартовом периоде россиянки пропустили две безответные шайбы, во втором — еще три. Команда Финляндии мастерски использовала розыгрыш большинства, наказав россиянок за грязную, а порой и грубую игру. В третьем периоде подопечные Евгения Бобарико вроде и пришли в себя, стали чаще гостить в зоне соперника, но забить гол престижа так и не смогли. Итоговый счет — 0:5.

Формат проведения женского хоккейного олимпийского турнира отличается от мужского. Сборная России попала в группу «А», в которой собраны сильнейшие по рейтингу команды. И вне зависимости от результатов этого этапа все пять коллективов выходили в плей-офф. Теперь к ним добавятся три лучших сборных и группы «В».

В четвертьфинале женская сборная России сыграет со сборной Швейцарии. Игра состоится 11 февраля.