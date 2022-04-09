Сегодня, 9 апреля, в Нижнем Новгороде состоялся второй матч четвертьфинала Кубка ЖХЛ. Челябинская хоккейная команда «Белые медведицы» проиграла в гостях команде СКИФ со счетом 0:5 и закончила свое выступление в плей-офф, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».
Напомним, что в стартовом поединке челябинская команда уступила СКИФу со счетом 0:2. На второй четвертьфинальный матч тренерский штаб «Белых Медведиц» выставил тот же состав, что и на старте плей-офф.
Первый период второго матча прошел в равной борьбе. Челябинки атаковали ничуть не меньше соперника. «Белые Медведицы» смогли выйти «три в два» с броском Берты Валеевой. Позже, Варвара Борискова выходила один на один, ее остановили ценой нарушения правил. Однако, при игре «пять на четыре» «Белые Медведицы» упустили контратаку «три в одного» — 0:1. В том же большинстве капитан Екатерина Прозорова дважды неплохо бросала от синей линии. Минимальное превосходство СКИФа к первому перерыву.
Второй отрезок проходил при игровом и территориальном преимуществе СКИФа. В середине матча хозяйки увеличили счет. Ландыш Фаляхова подставила клюшку под бросок — 0:2. На последние минуты матча «Белым Медведицам» не хватило сил и опыта. В концовке матча СКИФ забросил три шайбы и вышел в полуфинал Кубка ЖХЛ.
«Белые Медведицы» завершают первый после возрождения сезон, и не самый плохой. Команда неплохо играла с победителем регулярного чемпионата, оказывая достойное сопротивление.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города