Сегодня, 9 апреля, в Нижнем Новгороде состоялся второй матч четвертьфинала Кубка ЖХЛ. Челябинская хоккейная команда «Белые медведицы» проиграла в гостях команде СКИФ со счетом 0:5 и закончила свое выступление в плей-офф, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

Напомним, что в стартовом поединке челябинская команда уступила СКИФу со счетом 0:2. На второй четвертьфинальный матч тренерский штаб «Белых Медведиц» выставил тот же состав, что и на старте плей-офф.

Первый период второго матча прошел в равной борьбе. Челябинки атаковали ничуть не меньше соперника. «Белые Медведицы» смогли выйти «три в два» с броском Берты Валеевой. Позже, Варвара Борискова выходила один на один, ее остановили ценой нарушения правил. Однако, при игре «пять на четыре» «Белые Медведицы» упустили контратаку «три в одного» — 0:1. В том же большинстве капитан Екатерина Прозорова дважды неплохо бросала от синей линии. Минимальное превосходство СКИФа к первому перерыву.

Второй отрезок проходил при игровом и территориальном преимуществе СКИФа. В середине матча хозяйки увеличили счет. Ландыш Фаляхова подставила клюшку под бросок — 0:2. На последние минуты матча «Белым Медведицам» не хватило сил и опыта. В концовке матча СКИФ забросил три шайбы и вышел в полуфинал Кубка ЖХЛ.

«Белые Медведицы» завершают первый после возрождения сезон, и не самый плохой. Команда неплохо играла с победителем регулярного чемпионата, оказывая достойное сопротивление.