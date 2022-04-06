Хоккеистки клуба «Белые медведицы» в четвертьфинале Кубка ЖХЛ проиграли СКИФу

На своей площадке «черно-белые» уступили со счетом 0:2

Сегодня, 6 апреля, в Челябинске состоялся первый матч четвертьфинала Кубка ЖХЛ. Челябинская хоккейная команда «Белые медведицы» в стартовом поединке проиграла команде СКИФ из Нижегородской области со счетом 0:2, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».



На первый четвертьфинальный матч тренерский штаб «Белых Медведиц» выставил практически тот же состав, который заканчивал регулярный чемпионат.



Начало матча прошло в более-менее равной борьбе. «Белые Медведицы» не стеснялись атаковать, проводя в чужой зоне немало времени. В середине периода хозяйки остались вчетвером. «Черно-белые» выстояли, однако нижегородки почувствовали вкус атаки. В равных составах СКИФа смог взломать челябинскую оборону — Алена Старовойтова забивала в пустые ворота. Следом «Белые Медведицы» получили еще четыре минуты штрафа. Гости сумели реализовать большинство. После первого периода челябинки уступали 0:2.



Во втором отрезке СКИФ владел территориальным и игровым преимуществом. Вратарь «Белых Медведиц» Милена Третьяк приложила немало усилий, чтобы отстоять свои ворота. А на последней минуте второго периода Варвара Борискова и Мария Лобурь вышли вдвоем на одинокого вратаря гостей, но замешкались и нижегородские защитники их догнали.



В третьем отрезке «Белые Медведицы» могли вернуться в игру. Алина Орлова продавила оборону соперниц и оказалась одна на пятаке, но спас вратарь гостей. Этот эпизод стал сигналом к последнему штурму. Челябинки надолго заперли оппонента в его зоне. Сначала точным пасом на пятак не воспользовалась Анастасия Шабалина, а потом с близкого расстояния с неудобной руки голкипера едва не переиграла Алина Нарудинова.



«Белые Медведицы» провели хороший матч против лидера регулярного чемпионата, не хватило только заброшенных шайб. Наш вратарь Милена Третьяк отразила 37 из 39 бросков. Следующая игра пройдет 9 апреля в Нижнем Новгороде.

