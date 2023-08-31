Хоккеистки клуба «Белые медведицы» разгромили сборную Казахстана

В двух товарищеских матчах челябинская команда выиграла 8:1 и 11:2

«В Женской хоккейной лиге по три шайбы не забрасывала. По-моему, делала хет-трики за сборную Челябинской области на первенствах России. Поймали соперниц на ошибках, вот и всё. Считаю, реализация моментов сегодня была хорошая. У сборной Казахстана неплохая команда. Хорошие девчонки, борются до конца»,

— отметила после игры Виктория Федорова.

«Во-первых, мы закончили двухмесячный цикл, который был тяжелый. Все, что запланировали, сделали. С мальчиками поиграли, с лучшей командой страны уфимской „Агиделью“ сыграли, с СКСО, вот — девочки из сборной Казахстана приехали. Конечно, довольны, что хорошие, красивые голы забивали. А так, команда Казахстана пока не в лучшей форме — некоторые только в августе собрались, некоторые неделю назад приехали. У нас свой путь, у них свой путь. Мы специально играли и с сильными командами, и с командами послабее, чтобы девочки почувствовали, — можно в касание забивать, с передач хороших, выходы всякие, комбинации. Все идет по плану. Сейчас дадим им небольшую передышку и приступим к тактическим занятиям»,

— рассказал главный тренер «Белых Медведиц» Денис Афиногенов.