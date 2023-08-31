Хоккеистки челябинских «Белых медведиц» завершают подготовку к новому сезону в чемпионате ЖХЛ. Южноуральские спортсменки провели последние домашние контрольные матчи межсезонья против сборной Казахстана. В двух товарищеских играх «Белые медведицы» забросили 19 шайб и пропустили всего три, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые Медведицы».
Игры против национальной команды Казахстана стали первыми международными матчами в истории «Белых медведиц». Первая встреча началась с двух удалений у команды гостей. Челябинки реализовали большинство усилиями Юлии Шарандиной. Она получила пас из-за ворот и вколотила шайбу под перекладину — 1:0. Однако, как только «черно-белые» остались в меньшинстве, гости сравняли счет. Но «медведиц» было уже не остановить и до конца первого отрезка челябинки забросили три безответные шайбы.
Во втором периоде забивала только Виктория Федорова. К 36-ой минуте форвард оформила хет-трик и сделала счет 6:1 в пользу «Белых медведиц». На третий период тренерский штаб «черно-белых» выпустил играть нового вратаря. Милену Третяк заменила Анна Ожгибесова. Сменщица оставила ворота в неприкосновенности. А «черно-белые» еще дважды забили и завершили матч со счетом 8:1.
«В Женской хоккейной лиге по три шайбы не забрасывала. По-моему, делала хет-трики за сборную Челябинской области на первенствах России. Поймали соперниц на ошибках, вот и всё. Считаю, реализация моментов сегодня была хорошая. У сборной Казахстана неплохая команда. Хорошие девчонки, борются до конца», — отметила после игры Виктория Федорова.
В повторном матче против сборной Казахстана тренерский штаб «Белых Медведиц» поменял вратарскую бригаду. С первых минут вышла играть Карина Золотарева, а с третьего периода Софья Бойченко. Также в состав включили воспитанниц школы Сергея Макарова защитника Викторию Заиченко и нападающий Алла Миловидова.
«Белые Медведицы» открыли счет уже на второй минуте встречи усилиями Алины Нарудиновой. Вскоре она оформила дубль после паса на пустые ворота при выходе «два в одного». В середине стартового отрезка команда Казахстана воспользовался грубой ошибкой челябинской обороны и отыграла одну шайбу — 2:1. Однако на гол соперника сразу последовал ответ Василисы Гудыменко — 3:1.
Во втором периоде «Белые Медведицы» отличились четыре раза. Виктория Федорова к хет-трику в прошлом матче, добавила дубль в повторном — 7:1. В середине заключительного отрезка гости забросили вторую шайбу, но челябинские хоккеистки не думали заканчивать. В концовке матче уставшую казахскую национальную команду «добили» еще четыре шайбы. По итогу вторая разгромная победа «Белых медведиц» со счетом 11:2.
«Во-первых, мы закончили двухмесячный цикл, который был тяжелый. Все, что запланировали, сделали. С мальчиками поиграли, с лучшей командой страны уфимской „Агиделью“ сыграли, с СКСО, вот — девочки из сборной Казахстана приехали. Конечно, довольны, что хорошие, красивые голы забивали. А так, команда Казахстана пока не в лучшей форме — некоторые только в августе собрались, некоторые неделю назад приехали. У нас свой путь, у них свой путь. Мы специально играли и с сильными командами, и с командами послабее, чтобы девочки почувствовали, — можно в касание забивать, с передач хороших, выходы всякие, комбинации. Все идет по плану. Сейчас дадим им небольшую передышку и приступим к тактическим занятиям», — рассказал главный тренер «Белых Медведиц» Денис Афиногенов.
Напомним, что Женская хоккейная лига опубликовала календарь матчей регулярного чемпионата сезона-2023/24. В нем каждая команда проведет рекордные 42 матча. Четвертьфиналы и полуфиналы розыгрыша Кубка Женской хоккейной лиги впервые пройдут до трех побед, финал — до четырех. Стартовые встречи челябинские «Белые медведицы» проведут 18, 19 и 21 сентября на выезде в Воскресенске против «МСМО 7.62».
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