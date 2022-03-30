Хоккеистки челябинского клуба «Белые Медведицы» вышли в плей-офф Кубка ЖХЛ

В четвертьфинале челябинки сразятся с командой СКИФ из Нижегородской области

Сегодня, 30 марта, женская хоккейная команда «Белые Медведицы» не смотря на два поражения от «Бирюсы», вышла в плей-офф Кубка ЖХЛ. В четвертьфинале челябинки сразятся с командой СКИФ из Нижегородской области. Серия до двух побед стартует в Челябинске 6 апреля, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые Медведицы».



После того как главный конкурент «Белых Медведиц» СКСО потерял очки в домашнем матче с петербургской «Динамо-Невой», независимо от заключительной игры с красноярской «Бирюсой» челябинская команда вышла в плей-офф. В дебютном сезоне «Белые Медведицы» заняли восьмое место.



Первый матч с «Бирюсой» челябинские хоккеистки начали хорошо. В первой же смене Станислава Сидоренко вывалилась один на один с красноярским вратарем, но «Бирюсу» спасла штанга. Не использовав отличный момент, на седьмой минуте периода «Белые Медведицы» пропустили первую шайбу. На экваторе матча гости довели счет до 0:3. Через минуту после третьего красноярского гола челябинки вернулись в игру. Берта Валеева в падении затолкала шайбу за линию. Для юного нападающего это первый гол в женской хоккейной лиге. На заре заключительного отрезка победитель матча фактически определился. К финальной сирене «Бирюса» одержала победу со счетом 1:6.



Повторный домашний матч с «Бирюсой» был последним для «Белых Медведиц» в регулярном чемпионате ЖХЛ. На первой минуте матча хозяйки пропустили быструю атаку сибирячек. В результате серии бросков шайба удачно отскочила к защитнику гостей Павлине Горалковой и она поразила пустые ворота Милены Третяк. В середине периода «черно-белые» остались на льду вчетвером. Спецбригаде «Бирюсы» на реализацию большинства понадобилось менее минуты — 0:2. Девятнадцать с лишним минут второго отрезка команды играли без заброшенных шайб. Гостям удалось увеличить преимущество до трех шайб.



Заключительный период «черно-белые» начали здорово. В первой смене Екатерина Прозорова подхватила шайбу в свой зоне, прикатила в чужую по левому флангу и буквально завезла шайбу за линию — 1:3. Даже поражение не помешало «Белым Медведицам» выйти в плей-офф. В четвертьфинале челябинки сразятся с командой СКИФ из Нижегородской области. Серия до двух побед стартует в Челябинске 6 апреля.

