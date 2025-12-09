Хоккеистки челябинского клуба «Белые медведицы» вошли в состав сборной России

В расположение национальной команды отправились Марина Лазарева и Виктория Федорова

Тренерский штаб женской сборной России по хоккею объявил имена 26 игроков, которых вызвал на учебно-тренировочные сборы в Новогорск. В список вошли две хоккеистки челябинского клуба «Белые медведицы» — Марина Лазарева и Виктория Федорова. В составе национальной команды они также примут участие в трех товарищеских матчах, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Учебно-тренировочные сборы на подмосковной базе в Новогорске российские хоккеистки проведут с 9 по 14 декабря. Тренерский штаб сборной вызвал в расположение национальной команды 26 спортсменок: 3 вратаря, 9 защитников и 14 нападающих. Среди них и два игрока челябинского клуба «Белые медведицы» — защитник Марина Лазарева и форвард Виктория Федорова.

В программе сборов тренировки на льду, в тренажерном зале, а также три товарищеских матча: 10 декабря с «Метеором» (мужская любительская команда из Москвы), 11 декабря с «Белыми медведями» (челябинская молодежная команда выступает в чемпионате МХЛ) и 13 декабря матч с молодежной женской сборной России.

Отметим, что получили вызовы в молодежную сборную России и еще две хоккеистки из клуба «Белые медведицы». Сборы среди игроков не старше 18 лет в Новогорске проведут Анастасия Харабара и Надежда Лофиченко. Российской женской «молодежке» предстоит сыграть два товарищеских матча — с МХК «Атлант» и национальной женской сборной России.

Напомним, что в чемпионате ЖХЛ челябинская команда «Белые медведицы» под руководством Аркадия Белоусова занимает на текущий момент 6-е место. После 18 сыгранных матчей у нее 12 набранных очков.