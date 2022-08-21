Хоккеистки челябинского клуба «Белые медведицы» сыграли два контрольных матча с «Агиделью»

Южноуральская команда дважды уступила — 2:3 и 1:8

В Челябинске два предсезонных контрольных матча провели хоккеистки челябинского клуба «Белые медведицы» и «Агидели» из Уфы. В первом случае команда из Татарстана выиграла лишь в овертайме (3:2), во втором нанесла разгромное поражение (8:1). Следующие два поединка команды сыграют между собой в Уфе 27 и 28 августа, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

«Белые Медведицы» сейчас и в прошлом чемпионате — две разные команды. В межсезонье команду Игоря Знарка пополнили семь хоккеисток. Шесть из них вышли играть первый матч против уфимской «Агидели» 20 августа — Мария Надеждина, Светлана Прокопенко, Виктория Кулишова, Дарья Зубок, Алина Гарипова и Екатерина Лебедева. Также свой первый матч за «Белых Медведиц» проводила 15-летняя София Стафеева.

В первом поединке команд хозяевам удалось навязать борьбу одному из главных фаворитов чемпионата Женской хоккейной лиги. Даже несмотря на то, что челябинки пропустили уже в дебюте игры. Но на первый перерыв команды ушли при ничейном счете. В концовке периода Алина Нарудинова восстановила равновесие — 1:1.

На заре второго периода «Белые Медведицы» остались в меньшинстве. «Агидель» большинство реализовала. Ольга Сосина здорово бросила кистями из-под защитника — 1:2. Челябинки спаслись менее чем за две минуты до финальной сирены. Еще один дебютант «черно-белых» Светлана Прокопенко отдала зрячую передачу вдоль ворот, и Станислава Сидоренко в одно касание принесла команде ничью в основное время — 2:2.

Сгубило «Белых Медведиц» не вынужденное удаление за минуту и девятнадцать секунд до конца. «Агидель» тут же взяла тайм-аут. Игра в меньшинстве перекинулась на овертайм. Хозяйки площадки отбились. Но, «наевшись» при игре «четыре на пять», а потом и «три на четыре», «Белые Медведицы» пропустили обидную шайбу — 2:3.

К сожалению, в повторном поединке, прошедшем на следующий день, борьбы уже не получилось. Хоккеистки «Агидели» здорово действовали в атаке, забросив в ворота южноуральского клуба восемь шайб. Гол-престижа у «Белых медведиц» забросила защитник Марина Лазарева — 1:8.

«У нас в команде много новеньких девочек, пока о сыгранности речь не идет. Хотели в этих играх посмотреть физическое состояние, взаимодействие игроков, искали хорошие сочетания. Первой игрой доволен. Конечно, работать нам еще очень много», — отметил наставник «Белых медведиц» Игорь Знарок.

На этой неделе команды проведут между собой еще два поединка — 27 и 28 августа «Белые медведицы» и «Агидель» сыграют в Уфе. Чемпионат ЖХЛ в сезоне-2022/2023 челябинки начнут 19 и 21 сентября гостевыми поединками против клуба «7.62» из Московской области. В Челябинске подопечные Игоря Знарка первые матчи сыграют 3 и 4 октября с СКСО (Свердловская область).