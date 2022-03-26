Хоккеистки челябинского клуба «Белые Медведицы» обыграли «Динамо-Нева» в чемпионате ЖХЛ

Наша команда победила соперниц со счетом 3:1

Женская хоккейная команда «Белые Медведицы» завершила двухматчевое противостояние в чемпионате ЖХЛ с «Динамо-Нева» из Санкт-Петербурга. Вчера наши девушки уступили со счетом 0:2, а сегодня одержали громкую победу со счетом 3:1, сообщает пресс-служба ХК «Белые Медведицы».



Первый матч с «Динамо-Невой» наши хоккеистки провели на равных. На второй минуте «Белые Медведицы» организовали хорошую позиционную атаку, но получили выход «два в одного», Милена Третяк в шпагате спасла челябинскую команду. Вскоре «Белые Медведицы» остались втроем против пятерки гостей. Медведицы самоотверженно выстояли, действуя втроем почти четыре минуты подряд. Второй период начался также со спасения Милены Третяк. Шансы забить у «Белых Медведиц» тоже были, но после сорока минут матча счет открыть не удалось.



В начале третьего периода гости все-таки смогли забросить шайбу в ворота челябинок. В середине периода у «Белых Медведиц» был отличный шанс зацепиться за очки, но наши нападающие не смогли переиграть вратаря «Динамо-Невы». В концовке встречи гости закрепили свое преимущество. 0:2 — при очень достойной игре команды Игоря Знарка.



На повторный матч с «Динамо-Невой» тренерский штаб «Белых Медведиц» выставил тот же состав, что и накануне. Хозяйки здорово стартовали. Уже на третьей минуте Марию Лобурь классным броском открыла счет в матче — 1:0. Тут же челябинки заработали большинство и едва не пропустили. Перед самым перерывом «черно-белые» смогли реализовать большинство. Станислава Сидоренко броском из центра зоны сделала счет — 2:0. Несмотря на звоночек, «Динамо-Нева» продолжала фолить. «Черно-белым» вновь удалось реализовать большинство, защитник Марина Лазарева протолкнула шайбу в ближний угол — 3:0.



Во втором периоде петербурженки побежала спасаться. Шайба практически не покидала челябинскую зону защиты. Самоотверженная игра «Белых Медведиц» не позволила соперницам сократить разницу в счете до перерыва. Заключительный отрезок прошел с обилием опасных моментов. Анастасия Шабалина броском с пятака не удалось забросить четвертую шайбу. В середине периода «черно-белые» в третий раз за матч заработали двойное численное преимущество. Но реализовать большинство не получилось. А «Динамовки» смогли отыграть одну шайбу — 3:1. Ключевой момент встречи наступил в самой концовке. За четыре минуты до сирены «черно-белые» остались вчетвером. Челябинки героически выстояли и одержали самую громкую победу после возрождения — 3:1.



За два матча с Динамо-Невой Милена Третьяк сделала 98 сэйвов после 102 бросков! Следующие два матча «Белые медведицы» проведут 29 и 30 марта. Подопечные Игоря Знарка в Челябинске сыграют против команды «Бирюса» из Красноярского края.

