Хоккеистки челябинского клуба «Белые медведицы» дважды уступили «Торнадо» в чемпионате ЖХЛ

Наша команда проиграла соперницам со счетом 2:10 и 0:5

Женская хоккейная команда «Белые медведицы» завершила двухматчевое противостояние в чемпионате ЖХЛ с «Торпедо» из Московской области. Вчера наши девушки потерпели сокрушительное поражение 2:10, сегодня уступили 0:5 соперницам, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведицы».



Первый матч стартовал с выхода один на один Виктории Фёдоровой, но форвард была остановлена с нарушением правил. «Черно-белые» не смогли реализовать большинство. Как только хозяйки стали играть в полном составе, наши спортсменки пропустили две шайбы менее чем за три минуты. До перерыва у «Торнадо» получилось забросить еще две шайбы — 0:4. Во втором периоде уже при счете 0:6, уставшую физически и морально Милену Третяк, в воротах заменила пятнадцатилетняя Софья Бойченко. Пробить юниорку хозяева смогли только в третьем периоде. Во втором периоде, «Белые Медведицы» смогли сократить счет. Большинство реализовала Яна Крашенинина с передач Татьяны Шаталовой и Алины Нарудиновой. На заре заключительного отрезка игры Станислава Сидоренко забросила вторую шайбу в ворота «Торнадо». Завершился матч с двузначным счетом 2:10 в пользу хозяев.



У «Белых Медведиц» произошло одно изменение в составе на повторный матч в Дмитрове. В воротах с первых минут вышла играть пятнадцатилетняя Софья Бойченко. Милене Третьяк тренерский штаб дал отдохнуть. Для Бойченко игра с «Торнадо» лишь второй выход в «Паримат чемпионате ЖХЛ» с первых минут.



Во второй игре, челябинки также первыми создали хороший момент, но снова подвела реализация. Равный счет в матче держался до первого удаления у южноуральской команды. Хоккеистки «Торнадо» в большинстве сделали наброс на ворота и подставленная клюшка открыла счет в матче — 0:1. Второй период стартовал с еще одного гола «Торнадо». После этого игра у «Белых Медведиц» совсем расклеилась. В конце второго периода подмосковная команда довела счет до 4:0. В третьем периоде «черно-белые» имели шанс отличится, но челябинки забыли об обороне и пропустили контратаку — 0:5.



В чемпионате ЖХЛ начнется трехмесячный перерыв на Олимпийские игры в Пекине. Следующий матч «Белые Медведицы» проведут только 23 февраля. Команда Игоря Знарка примет в Челябинске «МСМО 7.62» из Воскресенска.

